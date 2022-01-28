Сыграли вничью со «Слованом» — 2:2.

Давайте сразу проговорим, что товарищеские матчи на сборах — это просто товарищеские матчи на сборах. Не больше, но и не меньше. Никакой серьезной аналитики они не предполагают. Особенно если речь идет о первой игре в году, а до возобновления сезона еще почти месяц. Единственное, что в данной ситуации возможно, — только отдельные наблюдения, которые даже не стоит связывать между собой какими-то глобальными выводами.

1. Состав совершенно точно не заслуживает каких-то серьезных умозаключений. Илья Кутепов и Квинси Промес, по словам руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова, получили микроповреждения. Все остальное, например присутствие в старте Леона Классена, а не Айртона, — чисто рабочие моменты.

2. Схема, избранная главным тренером Паоло Ваноли, — 3-4-2-1. И это кажется логичным — нынешний состав «Спартака» не особенно предполагает модель с четырьмя защитниками. Кстати, похожую схему использует в «Тоттенхэме» Антонио Конте, в штабе которого Ваноли работал последние годы.

3. Выдвинутый вперед нападающий — в первом тайме Соболев, после перерыва Шамар Николсон — используется в роли таргетмена, в направлении которого идет довольно много передач, а сам он уводит защитников, освобождая зоны для включений из глубины.

4. В паре центральных полузащитников просматривалось довольно четкое разделение обязанностей: один из них помогает защитникам в начальной стадии владения, разбрасывая в том числе диагонали на фланги (Наиль Умяров и Данил Пруцев), второй больше двигает мяч за счет дриблинга и включается в атаку (Даниил Денисов и Роман Зобнин).

5. Руслан Литвинов в роли центрального в тройке защитников. С одной стороны, не было Ильи Кутепова и все еще лечащегося Павла Маслова. С другой — у Литвинова есть опыт игры в центре обороны в молодежной сборной России, причем не в тройке, а в двойке. Интересно, что скажет про это Ваноли после игры и что будет в дальнейших матчах.

6. Денисов, кстати, в своем единственном матче за основу — в ноябре против «Ахмата» дома (выход на последние секунды в Грозном можно в данном случае не считать) — играл справа в обороне, а не в центре полузащиты. Но и в середине поля оставил приятное впечатление, здорово поддержав атаку в моменте с первым голом.

7. «Спартак» не настаивал ни на постоянном прессинге, включаясь ситуативно, ни на владении мячом, а наиболее комфортно чувствуя себя в игре на переходах (как когда-то при Доменико Тедеско). Впрочем, даже с экрана хорошо видно, что красно-белые под тяжелыми нагрузками, и движения им по этой причине не хватает. Но это логично. Было бы куда удивительнее, если бы «Спартак» летал по полю.

8. Но даже на этом фоне не лучшим образом выглядел Айртон. Бодрее же всех смотрелся Зелимхан Бакаев, у которого летом истекает контракт со «Спартаком». Но, опять же, никаких выводов — это просто товарищеский матч на сборе.

9. То, что «Спартак» все же позволил «Словану» сравнять счет, — не лучший итог для Ваноли. Исключительно из-за огромного внимания к красно-белым в медийном поле, когда даже рядовой тренировочный матч вызывает ажиотаж. Вряд ли эта ничья как-то накалит атмосферу вокруг клуба, о ней забудут уже через день, но начать с победы было бы лучше.