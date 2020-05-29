Зобнин признался, что ему не было скучно на карантине
22:07
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в интервью пресс-службе национальной команды сказал, что он не скучал на карантине. Ранее он заразился коронавирусом, но сейчас футболист уже здоров.
«Для нас с женой не было проблем столько времени провести вдвоем, — сказал Зобнин. — Придумывали постоянно что-то новое. Смотрели сериалы, играли с детьми, выходили на прогулки в сад. Освоили твистер. Скучно не было точно. Кстати, я еще успел разобрать гараж».
26-летний Роман Зобнин в текущем сезоне провел 26 матчей за «Спартак» и забил один мяч при одной голевой передаче.
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