РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зобнин признался, что ему не было скучно на карантине

22:07
Роман Зобнин. Фото РФС.
Роман Зобнин. Фото РФС.
Теги:

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в интервью пресс-службе национальной команды сказал, что он не скучал на карантине. Ранее он заразился коронавирусом, но сейчас футболист уже здоров.

«Для нас с женой не было проблем столько времени провести вдвоем, — сказал Зобнин. — Придумывали постоянно что-то новое. Смотрели сериалы, играли с детьми, выходили на прогулки в сад. Освоили твистер. Скучно не было точно. Кстати, я еще успел разобрать гараж».

26-летний Роман Зобнин в текущем сезоне провел 26 матчей за «Спартак» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211739

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 43
Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир