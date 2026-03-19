Защитник махачкалинского «Динамо» Кагермазов: «Евсеев хочет, чтобы мы всегда играли в атаку»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов рассказал «СЭ», что изменилось в команде с приходом Вадима Евсеева на пост главного тренера.

«Помимо изменения схемы, он хочет, чтобы мы всегда играли в атаку. Если забираем мяч, то нужно обязательно смотреть вперед. Это самое главное требование от него и одна из наших задач. Потому что мы мало забивали в первой части сезона», — сказал Кагермазов «СЭ».

Вадим Евсеев был назначен на пост главного тренера махачкалинского «Динамо» 29 декабря 2025 года. Контракт с 50-летним специалистом заключен на полтора года. На этом посту он сменил Хасанби Биджиева.

После 21-го тура клуб из Дагестана набрал 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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