Жоау Мариу поблагодарил болельщиков «Локомотива» за то, что его выбрали игроком месяца

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поблагодарил болельщиков в Twitter за то, что проголосовали за него при выборе игрока месяца.

— Хотел поблагодарить болельщиков «Локомотива» за то, что они проголосовали за меня как игрока месяца. Всегда приятно видеть, что наши усилия оценены по достоинству! — написал футболист.

В октябре забил первый мяч за «Локомотив», а также вместе с Алексеем Миранчуком организовал гол в матче с «Турином» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Жоао Марио — лучший футболист «Локо» в октябре ??

Более 50% болельщиков отдали свои голоса за португальца, отметив его технику, активность на поле, а также первый гол, забитый за железнодорожников в ворота «Ахмата» ??



?? https://t.co/2fzsHB7DZD pic.twitter.com/vVMnCDGXk1 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 4, 2019