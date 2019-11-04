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Жоау Мариу поблагодарил болельщиков «Локомотива» за то, что его выбрали игроком месяца

20:33
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поблагодарил болельщиков в Twitter за то, что проголосовали за него при выборе игрока месяца.

— Хотел поблагодарить болельщиков «Локомотива» за то, что они проголосовали за меня как игрока месяца. Всегда приятно видеть, что наши усилия оценены по достоинству! — написал футболист.

В октябре забил первый мяч за «Локомотив», а также вместе с Алексеем Миранчуком организовал гол в матче с «Турином» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

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