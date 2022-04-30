«Зениту» привезли медали и кубок за победу в чемпионате России

«Зенит» дома со счетом 3:1 обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России и досрочно стал чемпионом.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очком после 27 матчей. Идущее на втором месте московское «Динамо» набрало 52 очка в 27 турах и потеряло математические шансы побороться за победу в РПЛ за три тура до окончания чемпионата.

Ранее в субботу бело-голубые на своем поле со счетом 2:3 уступили екатеринбургскому «Уралу».

После этого чемпионский кубок и золотые медали были в экстренном режиме отправлены в Санкт-Петербург. Ценную посылку успели доставить на стадион к концу матча «Зенита» и «Локомотива».

«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022) и одна в чемпионате СССР (1984).