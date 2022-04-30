Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась о досрочном чемпионстве «Зенита» в Тинькофф РПЛ.

«Много факторов привели к чемпионству: работа Семака, стабильность, — сказала Смородская «СЭ». — Сегодня мне понравился футбол «Зенита» — скоростной, комбинационный, отличный контроль мяча. Питерцы играют в действительно современный футбол, не в скукотищу с удержанием счета. На данный момент Семак сильнейший российский тренер. Остальным клубам надо работать. Нужно играть в футбол, а не заниматься непонятными вещами вроде закупок. На данный момент альтернативы «Зениту» нет. Будет ли она в ближайшее время? Поживем — увидим».

«Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура и досрочно завоевал титул.