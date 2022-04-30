Погребняк назвал заслуженной победу «Зенита» в чемпионате России

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал победу команды в Тинькофф чемпионате России.

«Четвертая победа «Зенита» подряд в РПЛ реальное достижение! Чемпионство не может надоесть. Не понимаю, почему многие говорят: «Мне надоело». Нет, конечно! Хочу поздравить «Зенит» с победой, заслуженной победой. Как говорится, продолжайте в том же духе! «Бавария» выиграла 10 раз чемпионат Германии? Есть к чему стремиться! Если Бавария смогла, почему «Зенит» не может?» — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

«Зенит» победил «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Клуб гарантировал себе чемпионский титул по итогам сезона-2021/22. Команда Сергея Семака набрала 61 очко и стала недосягаема для идущего вторым «Динамо».