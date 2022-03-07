«Зенит» установил рекорд по продолжительности голевой серии в домашних матчах

Защитник «Зенита» Данил Круговой открыл счет в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Игрок отличился в начале второго тайма.

«Зенит» забивал хотя бы один гол в каждом из последних 30 домашних матчей в РПЛ — это рекордная серия питерцев.

За всю историю РПЛ только ЦСКА в 2005-2007 годах (34) и «Ротор» в 1992-1995 годах (40) забивали в большем числе домашних матчей подряд.