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ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:00

«Зенит» установил рекорд по продолжительности голевой серии в домашних матчах

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Зенита» Данил Круговой открыл счет в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Игрок отличился в начале второго тайма.

«Зенит» забивал хотя бы один гол в каждом из последних 30 домашних матчей в РПЛ — это рекордная серия питерцев.

За всю историю РПЛ только ЦСКА в 2005-2007 годах (34) и «Ротор» в 1992-1995 годах (40) забивали в большем числе домашних матчей подряд.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Уфа
Голы
Круговой, 50 (1:0), Малком, 67 (2:0)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел (Алип, 78) Клаудиньо Сутормин (Караваев, 46) Юри Алберту (Ерохин, 70) Малком (Мостовой, 86) Дзюба (Сергеев, 70)
Уфа
Беленов Плиев Йокич Журавлев Фищенко (Иванов, 81) Кабутов Тиагу Родригес (Емельянов, 71) Голубев (Никитин, 59) Мрзляк (Камилов, 71) Касинтура Саплинов (Ортис, 59)
Предупреждения
Клаудиньо 53’  -  Камилов 87’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Кобзев (Москва)

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Уфа
1
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
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