«Зенит» победил «Уфу» и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ

«Зенит» победил «Уфу» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга выиграла на своем поле со счетом 2:0.

Счет в матче открыл в начале второго тайма защитник Данил Кругов. Бывший защитник «Уфы» поразил ворота уфимцев дальним ударом. Этот гол стал для Кругового первым в составе первой команды «Зенита».

В средине второго тайма преимущество хозяев поля упрочил нападающий Малком.

«Зенит» набрал 44 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь питерцы опережают идущее на втором месте «Динамо» на пять баллов.

«Уфа» потерпела четвертое поражение подряд. Команда остается в зоне вылета, занимая 15-е место (16 очков).