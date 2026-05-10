«Зенит» — «Сочи»: Ерохин вывел питерцев вперед на 84-й минуте

«Зенит» забил второй гол в ворота «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:1.

На 84-й минуте отличился Александр Ерохин, который вышел на замену на 76-й минуте вместо автора первого гола питерцев Луиса Энрике.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».