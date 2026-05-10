«Зенит» на 84-й минуте вырвал победу над «Сочи» и вышел на первое место в РПЛ

«Зенит» победил «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:1. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Первый гол на 31-й минуте забил нападающий гостей Захар Федоров. На 59-й минуте счет сравнял Луис Энрике, который не смог реализовать пенальти в первом тайме. На 84-й минуте Александр Ерохин вывел хозяев вперед.

«Зенит» набрал 65 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Краснодар» (63 очка), однако у «быков» еще один матч в запасе. В понедельник черно-зеленые сыграют с «Динамо».

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«Сочи» (21 очко) находится на последней, 16-й позиции в чемпионате. В случае ничьей или победы махачкалинского «Динамо» над «Ахматом» в 29-м туре сочинцы досрочно вылетят из РПЛ.

В заключительном туре сезона-2025/26 «Сочи» встретится с «Ахматом», а «Зенит» — с «Ростовом». Оба матча пройдут 17 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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