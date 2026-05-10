«Зенит» — «Сочи»: Энрике сравнял счет на 59-й минуте

«Зенит» сравнял счет в матче 29-го тура чемпионата России против «Сочи» — 1:1.

На 59-й минуте гол с передачи Максима Глушенкова забил Луис Энрике. На 13-й минуте бразилец не смог реализовать пенальти.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».