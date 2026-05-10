«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: стартовые состав команд

«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы команд. Игра пройдет в Грозном и начнется в 17.15 мск.

«Ахмат»: Шелия, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Мануэл Келиано, Конате, Самородов.

«Динамо»: Карабашев, Табидзе, Аззи, Аларкон, Алибеков, Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Магомедов, Агаларов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)

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