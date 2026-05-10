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10 мая, 13:56

«Зенит» — «Сочи»: Соболев и Глушенков сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Сочи» в 29-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Дркушич, Караваев, Алип, Вега, Джон Джон, Мостовой, Ерохин, Кондаков, Дуран.

«Сочи»: Дегтев, Макарчук, Солдатенков, Марсело, Литвинов, Заика, Кравцов, Васильев, Коваленко, Мухин, Федоров.

Запасные: Силев, Дюпин, Зиньковский, Корнеев, Магаль, Барт, Крамарич, Мелешин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;.«Зенит» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
10 мая, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Сочи

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Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Сочи
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«Зенит» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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