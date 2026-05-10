«Зенит» — «Сочи»: Соболев и Глушенков сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Сочи» в 29-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Дркушич, Караваев, Алип, Вега, Джон Джон, Мостовой, Ерохин, Кондаков, Дуран.

«Сочи»: Дегтев, Макарчук, Солдатенков, Марсело, Литвинов, Заика, Кравцов, Васильев, Коваленко, Мухин, Федоров.

Запасные: Силев, Дюпин, Зиньковский, Корнеев, Магаль, Барт, Крамарич, Мелешин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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