«Зенит» не получал официальных предложений от бразильских клубов по Нино

По информации «СЭ», «Зенит» не собирается продавать защитника Нино как минимум до окончания нынешнего сезона. Никакие официальные предложения по бразильцу в клуб на данный момент не поступали.

Несмотря на различные слухи, сам 28-летний футболист готов остаться в «Зените» и не просил клуб его отпустить.

При этом ранее в семье Нино раздумывали о возвращении на родину, поскольку их маленький ребенок нуждается в большем внимании, но эту ситуацию пока удалось разрешить в России.

Ранее издание UOL сообщало, что Нино хочет вернуться в Бразилию по личным причинам и также пытается убедить «Зенит» отпустить его.

Нино играет за «Зенит» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 в 17 матчах он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.