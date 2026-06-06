Андреева выиграла первый сет у Хвалиньской в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла первый сет у польки Майи Хвалиньской в финальном матче Открытого чемпионата Франции 2026 года.

Партия длилась 43 минуты и завершилась со счетом 6:3 в пользу восьмой ракетки мира.

Россиянка 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету ее соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

19-летняя Андреева — восьмая россиянка, вышедшая в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. 24-летняя Хвалиньска начала выступление на «Ролан Гаррос» с квалификации и стала вторым квалифаером в Открытой эре, вышедшим в финал «Шлема».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Андреева — Хвалиньска.

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