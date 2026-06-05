Погребняк — о возможном переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»: «Европа — классно, но сейчас бабки на первом месте»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Аль-Ахли» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

3 июня появилась информация о том, что клуб из Саудовской Аравии предложил хавбеку контракт на три года с зарплатой около 10 миллионов евро в год. 4 июня сообщалось, что на футболиста также претендует итальянский «Комо».

«Мы не знаем, что выберет Сперцян — финансы и противостояние с Роналду или «Комо» и Лигу чемпионов. Это уже на его усмотрение. Мне было бы интересно посмотреть на него в Саудовской Аравии. Там большой наплыв звезд, хорошая атмосфера на играх. Хочу его видеть там. Европа — классно, но сейчас бабки на первом месте, как мне кажется», — сказал Погребняк «СЭ».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 футболист забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «быков» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего армянина в 25 миллионов евро.

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