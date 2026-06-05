Агент защитника ЦСКА Абдулкаадырова — о будущем игрока: «Игдисамов изъявил желание сохранить Джамала в команде»

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкаадырова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее 21-летнего игрока.

Вторую часть сезона-2025/26 защитник провел в аренде в «Ахмате».

«Аренда в «Ахмате» закончена. Игдисамов изъявил желание сохранить Джамала в команде, так как он хорошо знаком с его возможностями по совместной работе в академии. Пока склоняемся к такому сценарию продолжения карьеры», — сказал Хархаров «СЭ».

Абдулкаадыров в прошлом сезоне провел за ЦСКА и «Ахмат» 16 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

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