Некрасов: «Хотелось бы иметь костяк из 7-8 воспитанников в основе, но почему бы не 11?»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил «СЭ» на вопрос о появлении в главной команде воспитанников клуба.
— Сколько футболистов — воспитанников академии вы хотели бы видеть в основе «Спартака»?
— Конечно, красиво было бы [видеть] одиннадцать игроков. Как самоцель теоретически это было бы возможно. Но это не совсем корректно. Мы все-таки надеемся на возвращение российских клубов в еврокубки. И совершенно естественно, что в условиях глобализации идет обмен, обогащение футбольных школ и культур. Вот самый последний пример: у мадридского «Реала» ни одного представителя в составе сборной на чемпионате мира, у «Барселоны» — восемь. «Реал» в этом и прошлом году немножко просел, а вот «Ла Масия» (академия «Барселоны». — Прим. «СЭ») работает. Мы изучаем опыт работы «Ла Масии», изучаем, как работает академия «Арсенала», благо у нас есть прекрасно с ней знакомый Кахигао. Какие-то вещи оттуда заимствуем.
Наверное, должен быть [у команды] хороший российский костяк. Семь-восемь человек должны быть россиянами. И лидерами раздевалки. Если мы посмотрим истории успеха других клубов в нашей стране (не буду называть, каких именно), там действительно был сильный российский костяк. Хотя результаты «Зенита» последних нескольких лет говорят о том, что это не обязательно. Тем не менее семь-восемь человек — это было бы оптимально.
«Спартак» по итогам прошедшего сезона занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками и завоевал Кубок России.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0