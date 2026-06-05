Некрасов: «Хотелось бы иметь костяк из 7-8 воспитанников в основе, но почему бы не 11?»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил «СЭ» на вопрос о появлении в главной команде воспитанников клуба.

— Сколько футболистов — воспитанников академии вы хотели бы видеть в основе «Спартака»?

— Конечно, красиво было бы [видеть] одиннадцать игроков. Как самоцель теоретически это было бы возможно. Но это не совсем корректно. Мы все-таки надеемся на возвращение российских клубов в еврокубки. И совершенно естественно, что в условиях глобализации идет обмен, обогащение футбольных школ и культур. Вот самый последний пример: у мадридского «Реала» ни одного представителя в составе сборной на чемпионате мира, у «Барселоны» — восемь. «Реал» в этом и прошлом году немножко просел, а вот «Ла Масия» (академия «Барселоны». — Прим. «СЭ») работает. Мы изучаем опыт работы «Ла Масии», изучаем, как работает академия «Арсенала», благо у нас есть прекрасно с ней знакомый Кахигао. Какие-то вещи оттуда заимствуем.



Наверное, должен быть [у команды] хороший российский костяк. Семь-восемь человек должны быть россиянами. И лидерами раздевалки. Если мы посмотрим истории успеха других клубов в нашей стране (не буду называть, каких именно), там действительно был сильный российский костяк. Хотя результаты «Зенита» последних нескольких лет говорят о том, что это не обязательно. Тем не менее семь-восемь человек — это было бы оптимально.