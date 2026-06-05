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Некрасов: «Хотелось бы иметь костяк из 7-8 воспитанников в основе, но почему бы не 11?»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил «СЭ» на вопрос о появлении в главной команде воспитанников клуба.

— Сколько футболистов — воспитанников академии вы хотели бы видеть в основе «Спартака»?

— Конечно, красиво было бы [видеть] одиннадцать игроков. Как самоцель теоретически это было бы возможно. Но это не совсем корректно. Мы все-таки надеемся на возвращение российских клубов в еврокубки. И совершенно естественно, что в условиях глобализации идет обмен, обогащение футбольных школ и культур. Вот самый последний пример: у мадридского «Реала» ни одного представителя в составе сборной на чемпионате мира, у «Барселоны» — восемь. «Реал» в этом и прошлом году немножко просел, а вот «Ла Масия» (академия «Барселоны». — Прим. «СЭ») работает. Мы изучаем опыт работы «Ла Масии», изучаем, как работает академия «Арсенала», благо у нас есть прекрасно с ней знакомый Кахигао. Какие-то вещи оттуда заимствуем.

Наверное, должен быть [у команды] хороший российский костяк. Семь-восемь человек должны быть россиянами. И лидерами раздевалки. Если мы посмотрим истории успеха других клубов в нашей стране (не буду называть, каких именно), там действительно был сильный российский костяк. Хотя результаты «Зенита» последних нескольких лет говорят о том, что это не обязательно. Тем не менее семь-восемь человек — это было бы оптимально.

«Спартак» по итогам прошедшего сезона занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками и завоевал Кубок России.

Сергей Некрасов рассказал о&nbsp;будущем Барко в &laquo;Спартаке&raquo;.«Цель на следующий сезон — чемпионство». Гендиректор «Спартака» — о Барко, бюджете и доверии к Кахигао

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ХК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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