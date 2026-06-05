Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

5 июня, 19:38

«Црвена Звезда» заплатит «Зениту» за Эраковича 3,5 миллиона евро и 50 процентов от последующей перепродажи

Константин Белов
Корреспондент
Страхиня Эракович.
Фото Getty Images

Как стало известно «СЭ», «Црвена Звезда» выкупит защитника Страхиню Эраковича у «Зенита» за 3,5 миллиона евро.

Российский клуб также получит 50 процентов от последующей перепродажи 25-летнего серба.

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил Legalbet о выкупе сербского защитника.

Эракович выступает за «Црвену Звезду» на правах аренды из «Зенита» с февраля 2026 года. В сезоне-2025/26 защитник провел за сербскую команду 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
Читайте также
Зверев прервал интервью после вопроса об обвинениях в домашнем насилии
Что произошло за день 9 июня. Главное
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Все города ЧМ-2026 по футболу: список из 16 городов, стадионы и матчи в США, Канаде и Мексике
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: межсезонье, трансферы и сборы, новый чемпионат
Паршивлюк и Алпатов воссоединились с Шварцем в тренерском штабе «Динамо»
Сергей Песьяков продлил контракт с «Крыльями Советов» на два года
Ахметов, Хубулов и Сутормин покинули «Крылья Советов»
«Ахмат» подписал трехлетний контракт с Арсеном Адамовым
Алпатов вернулся в штаб московского «Динамо»
Губернатор Калининградской области: «Балтика» хорошо провела сезон, вернулась в РПЛ и закрепилась в лиге»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

The Daily Mail: «Реал» «Челси», «Боруссия» и «Ньюкасл» следят за Йоханной из АИК

«Бавария» интересуется Араужу
Новости
RSS RSS
Все новости