«Црвена Звезда» заплатит «Зениту» за Эраковича 3,5 миллиона евро и 50 процентов от последующей перепродажи

Как стало известно «СЭ», «Црвена Звезда» выкупит защитника Страхиню Эраковича у «Зенита» за 3,5 миллиона евро.

Российский клуб также получит 50 процентов от последующей перепродажи 25-летнего серба.

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил Legalbet о выкупе сербского защитника.

Эракович выступает за «Црвену Звезду» на правах аренды из «Зенита» с февраля 2026 года. В сезоне-2025/26 защитник провел за сербскую команду 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.