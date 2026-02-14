«Локомотив» в товарищеском матче сыграл вничью с «Пюником»

«Локомотив» сыграл вничью с «Пюником» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае — 1:1.

Счет на 83-й минуте с пенальти открыл форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев. Спустя 5 минут «Пюник» отыгрался, также реализовав пенальти — отличился воспитанник «Локомотива» Даниил Куликов.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Пюник» (Армения) — 1:1 (0:0)

Голы: Воробьёв, 83 — пен. (1:0). Куликов, 88 — пен. (1:1).

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон (Годяев, 73), Монтес, Ньямси (Морозов, 57), Ненахов, Карпукас, Вера (Бакаев, 57), Батраков, Пруцев, Руденко (Мялковский, 78), Воробьёв.

«Пюник»: Авагян, Алемао, Милькович, Коваленко, Алмейда, Оганесян, Исламович, Тарахчян, Куликов, Янсане, Морено.

14 февраля