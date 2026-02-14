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«Локомотив» в товарищеском матче сыграл вничью с «Пюником»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Воробьев.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» сыграл вничью с «Пюником» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае — 1:1.

Счет на 83-й минуте с пенальти открыл форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев. Спустя 5 минут «Пюник» отыгрался, также реализовав пенальти — отличился воспитанник «Локомотива» Даниил Куликов.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Пюник» (Армения) — 1:1 (0:0)

Голы: Воробьёв, 83 — пен. (1:0). Куликов, 88 — пен. (1:1).

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон (Годяев, 73), Монтес, Ньямси (Морозов, 57), Ненахов, Карпукас, Вера (Бакаев, 57), Батраков, Пруцев, Руденко (Мялковский, 78), Воробьёв.

«Пюник»: Авагян, Алемао, Милькович, Коваленко, Алмейда, Оганесян, Исламович, Тарахчян, Куликов, Янсане, Морено.

14 февраля

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
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Маркиньос

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Юрий Горшков
Юрий Горшков

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 2
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Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
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 2 1 0
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