Источник: «Зенит» готов включить Горшкова и Васильева в сделку по Карпукасу из «Локомотива»

«Зенит» заинтересован в переходе полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, сообщает Legalbet.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы включить защитника Юрия Горшкова и полузащитника Дмитрия Васильева в потенциальную сделку.

В прошедшем сезоне 23-летний Карпукас забил два гола и сделал две результативные передачи в 35 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. На счету 27-летнего Горшкова 2+1 в 16 встречах. 21-летний Васильев провел сезон-2025/26 на правах аренды в «Сочи», где забил три мяча и отдал один голевой пас в 30 играх.

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