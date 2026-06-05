ESPN: «Краснодар» хочет подписать Каноббио из «Флуминенсе» в качестве замены Са

«Краснодар» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Флуминенсе» Агустина Каноббио, сообщает ESPN.

Как отмечает источник, 27-летний уругвайский футболист является одним из главных кандидатов на замену нападающему «быков» Виктору Са, который близок к подписанию соглашения с «Сан-Паулу».

Ранее Globo Esporte сообщал, что «Сан-Паулу» предложил Са контракт до 2029 года и бонусы в случае попадания в Кубок Либертадорес.

Каноббио выступает за «Флуминенсе» с 2025 года, его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028-го. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 26 матчей за бразильскую команду во всех турнирах, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

Каноббио вошел в состав сборной Уругвая на чемпионат мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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