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6 июня, 09:00

Романцев высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал возможное возвращение форварда Артема Дзюбы в московскую команду.

— После победы в Кубке спортивного директора «Спартака» Кахигао спросили, не думают ли в клубе вернуть покинувшего «Акрон» Дзюбу. И тот, назвав Артема «огромным профессионалом», дал понять, что всякое может случиться. А что думаете вы, Олег Иванович? Ведь в свое время «Спартак» не побоялся пригласить 35-летнего Сергея Горлуковича, ставшего одним из лидеров команды...

— Дзюба — личность, профессионал с большой буквы. И ни разу не дал повода усомниться в этом. Ясно, что приглашать игрока в 37 лет — большой риск. Но здесь я тоже вспоминаю Горлуковича. Когда мы с Ярцевым обсуждали его возможный приход в команду, то взвешивали все «за» и «против», плюсы и минусы. Хотя и понимали, что, даже располагая всей возможной информацией, стопроцентной гарантии правильности решения мы не получим. К счастью, не ошиблись. Большой игровой опыт Сергея, железный характер, качества лидера сыграли огромную роль в выстраивании того «Спартака» образца 96-го, в котором было много молодежи. У Дзюбы все это есть. А вот насколько футболист такого плана нужен главному тренеру, впишется ли он в его игровую концепцию, еще надо подумать. И подсказать здесь что-то, извините, не могу. Это дело руководства и самого Артема. А пока остановимся на словах Кахигао, что всякое может случиться.

Артем Дзюба и&nbsp;Олег Романцев.«Когда спрашивают, нужен ли Дзюба «Спартаку», я сразу вспоминаю Горлуковича...» Интервью Романцева

23 мая 37-летний футболист покинул «Акрон», за который выступал с 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 28 матчах тольяттинцев, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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Артем Дзюба
Олег Романцев
Сергей Горлукович
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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