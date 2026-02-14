«Зенит» и Петербургский метрополитен организовали акцию «Береги свое сердце» ко Дню святого Валентина

14 февраля в День всех влюбленных футбольный клуб «Зенит» совместно с Петербургским метрополитеном провел необычную акцию — «Береги свое сердце». Инициатива была призвана напомнить горожанам о важности профилактики инфарктов и инсультов и популяризировать здоровый образ жизни, сообщает Telegram-канал «Зенита».

Мероприятие состоялось на станции метро «Адмиралтейская». На платформе работал специальный велотренажер. Все желающие, особенно пары, могли принять участие: достаточно было прокрутить педали не менее 60 секунд.

Каждый участник акции получил памятный сувенир — фирменную валентинку с символикой «Зенита».