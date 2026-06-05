Погребняк — об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Если будет продолжение, то надо немедленно собирать чемоданы»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20-летний россиянин близок к переходу в команду из Парижа, однако 4 июня издание Le Parisien сообщило, что французский клуб отказался от приобретения хавбека.

«Не очень верю в его переход в «ПСЖ». Тяжело понять реальный уровень Батракова. Каким образом он будет конкурировать с полузащитниками этого клуба? Если брать, то только на вырост. Но если будет конкретное предложение, то надо соглашаться немедленно. Пусть ему собирают чемоданы все, кто рядом, — и сразу в Париж», — сказал Погребняк «СЭ».

В сезоне-2025/26 в 36 матчах за «Локомотив» Батраков забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.