«Зенит» сыграет с «Нефтчи» и «Црвеной Звездой» в Санкт-Петербурге в июле

«Зенит» сыграет с «Нефтчи» из Ферганы и белградской «Црвеной Звездой» в июле, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Товарищеские матчи пройдут в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

8 июля «Зенит» сыграет с «Нефтчи», 12 июля чемпион России встретится с чемпионом Сербии — «Црвеной Звездой». Оба матча начнутся в 19:00 по московскому времени.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России в 11-й раз в своей истории.

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