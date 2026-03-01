Ненахов считает уход Баринова потерей для «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал уход из клуба полузащитника Дмитрия Баринова. Экс-капитан железнодорожников перешел в ЦСКА.
«Конечно, мы заметили изменения после ухода Баринова. У нас ушел один из лидеров, и приходится закрывать эту позицию, сейчас мы находим разные связки. Дима, конечно, для нас потеря, но это не значит, что мы опустим руки и перестанем биться за какие-то места. Мы в любом случае будем биться и работать над собой», — приводит слова Ненахова ТАСС.
Баринов является воспитанником железнодорожников. Он выступал за «Локомотива» с 2015 года. На счету 29-летнего футболиста 274 матча за клуб, 13 голов и 27 результативных передач.
Источник: ТАСС
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|
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|
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|
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|
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|37
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|9
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|33
|
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|30
|8
|8
|14
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|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
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|29-60
|22
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
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|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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