Ненахов считает уход Баринова потерей для «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал уход из клуба полузащитника Дмитрия Баринова. Экс-капитан железнодорожников перешел в ЦСКА.

«Конечно, мы заметили изменения после ухода Баринова. У нас ушел один из лидеров, и приходится закрывать эту позицию, сейчас мы находим разные связки. Дима, конечно, для нас потеря, но это не значит, что мы опустим руки и перестанем биться за какие-то места. Мы в любом случае будем биться и работать над собой», — приводит слова Ненахова ТАСС.

Баринов является воспитанником железнодорожников. Он выступал за «Локомотива» с 2015 года. На счету 29-летнего футболиста 274 матча за клуб, 13 голов и 27 результативных передач.

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