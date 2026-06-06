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6 июня, 06:04

Барко отозвал свой иск против «Индепендьенте»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эсекьель Барко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отозвал свой иск против «Индепендьенте» на сумму 869 тысяч долларов, которая с учетом инфляции выросла до 2 миллионов долларов.

«Что касается иска, я пожертвовал деньги (на реконструкцию тренировочной базы) перед отъездом в США. Прошло семь или восемь лет, но ничего не было сделано, и никто из «Индепендьенте» не связался со мной, чтобы попытаться уладить ситуацию. Это очень сильно меня задело. Даниэль Сеоане (генеральный секретарь клуба) одним звонком быстро достиг соглашения. Разрешение этой ситуации для меня замечательно», — сказал Барко в интервью De La Cuna Al Infierno.

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав трехлетний контракт. За два сезона футболист стал лидером команды, в мае 2026 года выиграв с ней Кубок России. По информации российских и зарубежных СМИ, летом 27-летний Барко может покинуть российский клуб. Интерес к игроку проявляют клубы из Аргентины и Бразилии.

Эсекьель Барко.Останется ли Барко в «Спартаке»? В Аргентине пишут, что полузащитник попросил отпустить его в «Индепендьенте»

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Эсекьель Барко
ФК Индепендьенте (Авельянеда)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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