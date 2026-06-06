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6 июня, 11:41

Октябрева — о смене гражданства: «Я живу в Чехии с одного годика. Считаю себя чешкой»

Руслан Минаев

Российская теннисистка Алиса Октябрева прокомментировала процесс смены гражданства. 17-летняя спортсменка заявила, что в скоро времени получит паспорт Чехии.

«Я на русском общаюсь только дома с родителями, а вся остальная жизнь очень давно на чешском.

Я живу в Чехии с одного годика. Честно говоря, считаю себя чешкой — у меня и с русским поэтому проблемы, в Праге школа, друзья, тренеры — все на чешском. Для меня Прага — дом. Возвращаться домой — значит, ехать в Прагу. Тренироваться там не всегда просто из-за погоды, но все равно это навсегда мой дом. В России за всю жизнь я была только один раз — на турнире до 14 лет Christmas Cup», — цитирует Октябреву «Спортс».

В финале юниорского «Ролан Гаррос», который пройдет 6 июня, она сыграет с китаянкой Сунь Синьжань. Октябрева занимает 309-е место в рейтинге WTA.

Источник: Спортс
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