В «Црвене Звезде» опровергли информацию о возможном переходе Соболева этой зимой

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Александра Соболева в прошедшее зимнее трансферное окно.

Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Информация о возможном переходе Соболева в «Црвену Звезду» не соответствует действительности. Игрок не мог перейти в наш клуб этой зимой», — сказал Терзич «СЭ».

28-летний Соболев в этом сезоне провез за «Зенит» 25 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

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