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5 июня, 13:10

Некрасов — о работе академии «Спартака»: «Результатов ждем через 2-3 года»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе академии клуба.

— Какой отдачи и как скоро вы ждете от академии имени Федора Черенкова, которую курирует Марко Бискупович?
— Марко не занимается академией. Он курирует программу «фаст-трек», которая касается ограниченного количества игроков. Что до академии, то мы начали там серьезные изменения около полугода назад. Думаю, результат этих изменений — вопрос двух-трех лет. Во-первых, сменилось руководство академии — пришел Андрей Мовсесьян, который курирует всю спортивную вертикаль команд развития: «двойка» — молодежка — академия. Во-вторых, поменялись тренеры, в том числе в «Спартаке-2», главный тренер академии, методологи. В-третьих, идут большие инвестиции в инфраструктуру. Так сразу все это не выстрелит. Талантливые ребята у нас были, есть и будут вне зависимости от того, как скоро появится новый манеж и какой будет методолог. Но какой-то серьезный результат работы академии будет через два-три года.

«Спартак» по итогам прошедшего сезона занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками и завоевал Кубок России.

Сергей Некрасов рассказал о&nbsp;будущем Барко в &laquo;Спартаке&raquo;.«Цель на следующий сезон — чемпионство». Гендиректор «Спартака» — о Барко, бюджете и доверии к Кахигао

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ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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