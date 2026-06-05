Некрасов — о работе академии «Спартака»: «Результатов ждем через 2-3 года»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе академии клуба.

— Какой отдачи и как скоро вы ждете от академии имени Федора Черенкова, которую курирует Марко Бискупович?

— Марко не занимается академией. Он курирует программу «фаст-трек», которая касается ограниченного количества игроков. Что до академии, то мы начали там серьезные изменения около полугода назад. Думаю, результат этих изменений — вопрос двух-трех лет. Во-первых, сменилось руководство академии — пришел Андрей Мовсесьян, который курирует всю спортивную вертикаль команд развития: «двойка» — молодежка — академия. Во-вторых, поменялись тренеры, в том числе в «Спартаке-2», главный тренер академии, методологи. В-третьих, идут большие инвестиции в инфраструктуру. Так сразу все это не выстрелит. Талантливые ребята у нас были, есть и будут вне зависимости от того, как скоро появится новый манеж и какой будет методолог. Но какой-то серьезный результат работы академии будет через два-три года.

«Спартак» по итогам прошедшего сезона занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками и завоевал Кубок России.

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