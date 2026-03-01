В «Локомотиве» ответили, были ли шансы сохранить Баринова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах ухода экс-капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

— Кажется, что у «Локомотива» есть проблемы с продлением воспитанников. Были истории с Миранчуком, Бариновым.

— Не согласен. В ситуации с Антоном Миранчуком игрок сам отказался от нашего предложения.

— В такой логике и Дмитрий Баринов сам отказался.

— Мы не можем дать сумасшедшие деньги, которые, может быть, хотел тот или иной футболист. Это переговорный процесс. Вернемся к Антону — сам игрок хотел попробовать свои силы в Европе, мы много об этом разговаривали с ним. Это было его желание, деньги для него были не на первом месте. Как и для Баринова, может быть.

— Если бы последнее предложение «Локомотива» по условиям Баринова было сделано раньше, это повлияло бы?

— Зачем говорить о том, что было? Это уже прошло. Может, повлияло. Может, нет.

В январе 29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Контракт хавбека рассчитан до конца сезона-2028/29.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступал за основную команду с 2015 года, а также носил капитанскую повязку.

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