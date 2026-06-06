Барко: «Хочу играть за «Индепендьенте»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в пятницу днем посетил тренировочную базу «Индепендьенте» и оценил тренировочное поле, которое будет носить его имя.

«Я очень рад вернуться на тренировочную базу. Возвращение сюда всегда доставляет мне огромное удовольствие. Я хочу играть за «Индепендьенте». Это самое важное, я прошел через молодежные команды здесь. У меня остались прекрасные воспоминания, мы выиграли чемпионат.

Сейчас большая разница во времени, но я смотрю матчи команды, когда могу, потому что мне нравится следить за «Индепендьенте». Также я общаюсь с некоторыми ребятами», — сказал Барко в интервью De La Cuna Al Infierno.

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав трехлетний контракт. По информации российских и зарубежных СМИ, летом 27-летний Барко может покинуть российский клуб. Интерес к игроку проявляют клубы из Аргентины и Бразилии.

В сезоне-2025/26 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах.