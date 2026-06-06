Хвалиньская — Андреевой: «Ты молодая и талантливая, это так раздражает»

Польская теннисистка Майя Хвалиньская поздравила россиянку Мирру Андрееву после поражения в финале Открытого чемпионата Франции — 3:6, 2:6.

«Поздравляю Мирру. Ты такая невероятная. Ты молодая и талантливая, и это так раздражает (смеется). Поздравляю тебя и твою команду с потрясающей работой. Желаю вам всего самого лучшего в будущем», — сказала Хвалиньская на корте после матча.

19-летняя Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой с 2014 года, которой удалось завоевать титул.

24-летняя Хвалиньска начала выступление на «Ролан Гаррос» с квалификации и стала вторым квалифаером в Открытой эре, вышедшим в финал «Шлема». До этого в карьере она побеждала только на турнирах WTA 125 и ITF.

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