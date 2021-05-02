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«Зенит» — «Локомотив»: Дзюба зря выпрашивал пенальти, Рыбус не нарушил правила

20:01
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». 2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив».
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив».
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На 30-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» арбитр Сергей Карасев поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

В штрафной площади железнодорожников после удара Артема Дзюбы действительно произошел контакт мяча с левой рукой Мачея Рыбуса. Но она находилась в естественном положении, площадь тела не увеличивала — в такой ситуации оснований для назначения пенальти нет.

(Александр Бобров)

2 мая. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив".
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив».
Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры