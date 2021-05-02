«Зенит» — «Локомотив»: Дзюба зря выпрашивал пенальти, Рыбус не нарушил правила
На 30-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» арбитр Сергей Карасев поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.
В штрафной площади железнодорожников после удара Артема Дзюбы действительно произошел контакт мяча с левой рукой Мачея Рыбуса. Но она находилась в естественном положении, площадь тела не увеличивала — в такой ситуации оснований для назначения пенальти нет.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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