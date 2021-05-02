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«Зенит» — «Локомотив»: питерцы ведут 3:0 после первого тайма

19:52
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». Фото ФК «Зенит»
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» захватил серьезное преимущество после первого тайма матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Питерцы повели со счетом 3:0.

В первом тайме в составе «Зенита» дубль оформил нападающий Сердар Азмун, а счет в матче открыл форвард Артем Дзюба.

Если «Локомотив» не сможет переломить ход встречи, то «Зенит» досрочно оформит чемпионский титул.

Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры