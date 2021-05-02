«Зенит» — «Локомотив»: питерцы ведут 3:0 после первого тайма
«Зенит» захватил серьезное преимущество после первого тайма матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Питерцы повели со счетом 3:0.
В первом тайме в составе «Зенита» дубль оформил нападающий Сердар Азмун, а счет в матче открыл форвард Артем Дзюба.
Если «Локомотив» не сможет переломить ход встречи, то «Зенит» досрочно оформит чемпионский титул.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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