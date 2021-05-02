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Малком: «С тем желанием, что у нас есть, мы заслуживаем победы»

20:02
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Нападающий «Зенита» Малком поделился впечатлениями от игры команды в первом тайме матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». «Зенит» забил сопернику три безответных мяча.

«С тем желанием, что у нас есть, мы заслуживаем победы. Нам нужно сохранить ритм и темп. И тогда мы победим.

Мысли о чемпионстве? Мы думаем только о следующем матче, Нам важна просто победа. А о чемпионстве подумаем потом», — сказал Малком в эфире «Матч Премьер».

Зенит — Локомотив

 

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