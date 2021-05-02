«Зенит» — «Локомотив»: Дзюба открыл счет идеальным ударом
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Он забил гол на 19-й минуте.
«Зенит» провел опасную атаку. Вратарь и защита «Локо» справилась с несколькими ударами, но мяч отлетел к Дзюбе, который идеальным ударом-«парашютом» отправил мяч в ворота.
?? 15-й гол Артема Дзюбы в сезоне.#ЗенитЛоко #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/MdV7ET4jim— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 2, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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