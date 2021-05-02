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«Зенит» — «Локомотив»: Дзюба открыл счет идеальным ударом

19:22
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». Дзюба открывает счет в матче. Фото ФК «Зенит»
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». Дзюба открывает счет в матче. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Он забил гол на 19-й минуте.

«Зенит» провел опасную атаку. Вратарь и защита «Локо» справилась с несколькими ударами, но мяч отлетел к Дзюбе, который идеальным ударом-«парашютом» отправил мяч в ворота.

Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры