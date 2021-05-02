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Крыховяк пропустит матч против «Динамо»

19:28
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк получил предупреждение в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита». Для поляка это предупреждение стало 8-м в сезоне.

Таким образом, он пропустит игру следующего тура. «Локо» предстоит сыграть с «Динамо».

Зенит — Локомотив

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