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«Зенит» — «Локомотив»: Вендел получил травму в начале первого тайма

19:17
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Полузащитник «Зенита» Вендел получил повреждение в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Он был вынужден попросить замену в начале первого тайма.

У бразильца подозрение на повреждение мышц бедра.

Вместо него на поле появился нападающий Себастьян Дриусси.

Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры