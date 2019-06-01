Зелимхан Бакаев: "Сыграем с братом уже в этом сезоне"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, год отыгравший на правах аренды за "Арсенал", ​в интервью "СЭ" отметил, что рассчитывает сыграть с братом уже в этом году. Солтмурад Бакаев в этом сезоне играл за "Спартак-2".

– Как брат?

– Нормально, работает на родине. Надеюсь, он поедет в Тарасовку на первый сбор с основной командой.

– И как ваши совместные ощущения?

– Узнаем, когда в первый раз оба проведем тренировку за первую команду. С основой мы еще ни разу вместе не тренировались.

– Как думаете, когда с братом сможете сыграть вдвоем за "Спартак"?

– В этом году. Это не задача, но такое обязательно произойдет, вот увидите. Думаю, мы в этом чемпионате сыграем. Он очень прибавил. Сейчас он тоже играет правого полузащитника, но мы можем вместе играть – я и слева могу, и в центре. Где тренер поставит, там и будем играть. (Александр Рогулев)

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