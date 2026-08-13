В «Локомотиве» прокомментировали физическое воздействие на журналиста после матча с «Акроном»

«Локомотив» и «Матч ТВ» проводят служебную проверку информации о физическом воздействии на журналиста, сообщила пресс-служба клуба.

8 августа железнодорожники сыграли вничью с «Акроном» (0:0) в домашнем матче 3-го тура РПЛ. После игры возле выхода из VIP-ложи произошел инцидент с участием сотрудника редакции сайта телеканала и работников, обеспечивающих порядок на стадионе.

«Служебная проверка продолжается, по итогам клуб и телеканал выйдут с совместным заявлением», — говорится в совместном сообщении.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что сотрудники службы безопасности выгоняли представителя СМИ с территории стадиона в 21:30, хотя по регламенту работа могла продолжаться до 22:00. Когда он начал снимать происходящее на камеру, охрана применила силу.