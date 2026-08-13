«Ахмат» отдал Эль-Махрауи в аренду в марокканский МАС

Нападающий «Ахмата» Анас Эль-Махрауи перешел в марокканский клуб МАС на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненцев. Срок соглашения рассчитан до конца июня 2027 года.

Эль-Махрауи перебрался в «Ахмат» в сентябре 2025 года. За грозненцев он провёл пять матчей. С февраля 25-летний форвард выступал за «Оренбург» также на правах аренды.

В сезоне-2024/25 нападающий отыграл 30 встреч за марокканский «Мекнес» и забил 10 мячей. На счету футболиста также три матча за сборную Марокко.