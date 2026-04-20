15 футболистов и тренер «Оренбурга» пропустят 26-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

РПЛ опубликовала список футболистов, которые пропустят 26-й тур чемпионата России.

Из-за дисквалификаций в связи с перебором желтых карточек своим командам не помогут Кирилл Заика («Сочи»), Гедеон Гузина («Оренбург»), Сергей Божин, Никита Чернов, Михайло Баньяц (все трое — «Крылья Советов»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Свен Карич («Пари НН»), Мохаммед Аззи, Сослан Кагермазов (оба — махачкалинское «Динамо»), Кристофер Ву («Спартак»), Максим Сидоров («Ахмат»), Чинонсо Оффор («Балтика»), Егор Тесленко, Мирлинд Даку (оба — «Рубин»). Форвард «Пари НН» Олакунле Олусегун не сыграет в предстоящем матче команды из-за удаления в игре 25-го тура с московским «Динамо» (1:1).

Также дисквалификация у главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова. Он не будет находиться на скамейке команды в матче с «Пари НН».

Отмечается, что вопрос об участии защитника «Акрона» Марата Бокоева в игре с махачкалинским «Динамо» будет рассмотрен на заседании КДК РФС 21 апреля. Футболист был удален в матче 25-го тура с «Рубином» (1:1) за нарушение правил на игроке казанцев Илье Рожкове.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max