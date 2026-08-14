Шварц ответил на вопрос, почему у «Динамо» получился тяжелый старт

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал старт команды в РПЛ в сезоне-2026/27.

— Пока игра «Динамо» выглядит натужной. Когда возвращались, думали, что будет легче?

— Хороший вопрос. Я прекрасно понимаю, что со стороны мою первую работу здесь оценивают прежде всего по тому, чем закончился прошлый период. И нынешний старт с новой командой сравнивают именно с тем временем.

Но мы вместе с моим тренерским штабом, руководством и всем клубом понимаем, какие шаги необходимо сделать, чтобы в итоге добиться успеха. Со стороны, конечно, проще вспоминать эмоции: финал Кубка, который был потрясающим, хотя мы, к сожалению, проиграли, другие яркие матчи. И когда возвращаешься, всем хочется сразу же пережить то же самое.

Но сейчас другая история, мы не продолжаем прежнюю, нам снова необходимо пройти определенный путь. Я прекрасно понимаю и уровень ожиданий — мы от него не прячемся. При этом реальность такова, что для необходимых шагов в развитии иногда требуется немного времени.

«Динамо» (4 очка) после 3 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.