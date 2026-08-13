Шварц рассказал, отговаривали ли его в США и Германии от возвращения в Россию

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, пытались ли его отговорить от возвращения в Россию.

— В США и Германии вас пытались отговорить от возвращения в Россию?

— Нет. После того как все стало известно, я получил на свой телефон огромное количество сообщений, но, честно, у меня ни разу не возникло ощущения, что кто-то пытается переубедить или заставить изменить решение. Конечно, существуют разные точки зрения, как лучше, как хуже, но все высказывались о выборе очень уважительно.

После разговоров с клубом, после того как мы с родными и штабом сами к себе прислушались, у нас возникло четкое ощущение: сейчас это правильно. И тогда для нас все стало ясно. Мы ведь общались не только с «Динамо», были переговоры с клубами из других стран. Но в какой-то момент стало очевидно, что мы хотим сделать именно этот шаг, потому что возвращение сюда — нечто особенное.

Причем дело не только в эмоциях, связанных с «Динамо» и тем периодом 4-6-летней давности, какой-то ностальгии. Есть глубокая убежденность, что здесь мы можем сделать следующие шаги в развитии, воплотить в жизнь тот футбол, в который хотим играть. Это тоже было одним из главных аргументов. Мы считаем, что в «Динамо» подходящие условия, чтобы всем вместе добиться успеха. При этом цели скопировать то, что было в первый раз, у нас никогда не было.

Ранее Шварц уже возглавлял московский клуб — с октября 2020 года по май 2022-го. Под его руководством команда провела 57 матчей, среди которых 32 победы, восемь ничьих и 17 поражений. В 2022-м бело-голубые впервые за 14 лет завоевали бронзовые медали чемпионата России. Также «Динамо» дошло до финала Кубка России, где уступило «Спартаку» (1:2). 22 мая немецкий специалист подписал контракт до лета 2029 года.

Полностью интервью с Сандро Шварцем читайте на сайте «СЭ» 14 августа.