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13 августа, 21:15

Шварц рассказал, отговаривали ли его в США и Германии от возвращения в Россию

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, пытались ли его отговорить от возвращения в Россию.

— В США и Германии вас пытались отговорить от возвращения в Россию?

— Нет. После того как все стало известно, я получил на свой телефон огромное количество сообщений, но, честно, у меня ни разу не возникло ощущения, что кто-то пытается переубедить или заставить изменить решение. Конечно, существуют разные точки зрения, как лучше, как хуже, но все высказывались о выборе очень уважительно.

После разговоров с клубом, после того как мы с родными и штабом сами к себе прислушались, у нас возникло четкое ощущение: сейчас это правильно. И тогда для нас все стало ясно. Мы ведь общались не только с «Динамо», были переговоры с клубами из других стран. Но в какой-то момент стало очевидно, что мы хотим сделать именно этот шаг, потому что возвращение сюда — нечто особенное.

Причем дело не только в эмоциях, связанных с «Динамо» и тем периодом 4-6-летней давности, какой-то ностальгии. Есть глубокая убежденность, что здесь мы можем сделать следующие шаги в развитии, воплотить в жизнь тот футбол, в который хотим играть. Это тоже было одним из главных аргументов. Мы считаем, что в «Динамо» подходящие условия, чтобы всем вместе добиться успеха. При этом цели скопировать то, что было в первый раз, у нас никогда не было.

Сандро Шварц.Сандро Шварц вернулся в «Динамо». Тренер подписал трехлетний контракт с московским клубом

Ранее Шварц уже возглавлял московский клуб — с октября 2020 года по май 2022-го. Под его руководством команда провела 57 матчей, среди которых 32 победы, восемь ничьих и 17 поражений. В 2022-м бело-голубые впервые за 14 лет завоевали бронзовые медали чемпионата России. Также «Динамо» дошло до финала Кубка России, где уступило «Спартаку» (1:2). 22 мая немецкий специалист подписал контракт до лета 2029 года.

Полностью интервью с Сандро Шварцем читайте на сайте «СЭ» 14 августа.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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