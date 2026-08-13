Шварц рассказал, отговаривали ли его в США и Германии от возвращения в Россию
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, пытались ли его отговорить от возвращения в Россию.
— В США и Германии вас пытались отговорить от возвращения в Россию?
— Нет. После того как все стало известно, я получил на свой телефон огромное количество сообщений, но, честно, у меня ни разу не возникло ощущения, что кто-то пытается переубедить или заставить изменить решение. Конечно, существуют разные точки зрения, как лучше, как хуже, но все высказывались о выборе очень уважительно.
После разговоров с клубом, после того как мы с родными и штабом сами к себе прислушались, у нас возникло четкое ощущение: сейчас это правильно. И тогда для нас все стало ясно. Мы ведь общались не только с «Динамо», были переговоры с клубами из других стран. Но в какой-то момент стало очевидно, что мы хотим сделать именно этот шаг, потому что возвращение сюда — нечто особенное.
Причем дело не только в эмоциях, связанных с «Динамо» и тем периодом 4-6-летней давности, какой-то ностальгии. Есть глубокая убежденность, что здесь мы можем сделать следующие шаги в развитии, воплотить в жизнь тот футбол, в который хотим играть. Это тоже было одним из главных аргументов. Мы считаем, что в «Динамо» подходящие условия, чтобы всем вместе добиться успеха. При этом цели скопировать то, что было в первый раз, у нас никогда не было.
Ранее Шварц уже возглавлял московский клуб — с октября 2020 года по май 2022-го. Под его руководством команда провела 57 матчей, среди которых 32 победы, восемь ничьих и 17 поражений. В 2022-м бело-голубые впервые за 14 лет завоевали бронзовые медали чемпионата России. Также «Динамо» дошло до финала Кубка России, где уступило «Спартаку» (1:2). 22 мая немецкий специалист подписал контракт до лета 2029 года.
Полностью интервью с Сандро Шварцем читайте на сайте «СЭ» 14 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0