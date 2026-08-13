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13 августа, 23:53

В «Краснодаре» отреагировали на дебют Сперцяна за «Аль-Ахли»: «Эдо, как же ты хорош, наш топчик»

Сергей Ярошенко

В «Краснодаре» отреагировали на дебют бывшего полузащитника команды Эдуарда Сперцяна за «Аль-Ахли».

26-летний хавбек забил единственный гол в матче 1-го тура чемпионата против «Аль-Диръии» (1:0).

«Эдо, как же ты хорош. Первый матч за «Аль-Ахли», сразу дебютный гол и победа в стартовом туре чемпионата Саудовской Аравии. Наш топчик», — говорится в сообщении пресс-службы «быков».

Сперцян перешел из «Краснодара» в «Аль-Ахли» в июле. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Эдуард Сперцян.Отличное начало. Сперцян забил победный гол в первом официальном матче за «Аль-Ахли»

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Эдуард Сперцян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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