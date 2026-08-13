В «Краснодаре» отреагировали на дебют Сперцяна за «Аль-Ахли»: «Эдо, как же ты хорош, наш топчик»

В «Краснодаре» отреагировали на дебют бывшего полузащитника команды Эдуарда Сперцяна за «Аль-Ахли».

26-летний хавбек забил единственный гол в матче 1-го тура чемпионата против «Аль-Диръии» (1:0).

«Эдо, как же ты хорош. Первый матч за «Аль-Ахли», сразу дебютный гол и победа в стартовом туре чемпионата Саудовской Аравии. Наш топчик», — говорится в сообщении пресс-службы «быков».

Сперцян перешел из «Краснодара» в «Аль-Ахли» в июле. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.