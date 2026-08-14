Шварц — о роли Паршивлюка в тренерском штабе: «Он может быть чрезвычайно полезен»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» оценил работу Сергея Паршивлюка в тренерском штабе команды.

— Ваш тренерский штаб почти не изменился, разве что Андрея Воронина сменил Сергей Паршивлюк. Можно ли сравнивать их роль — с точки зрения влияния на атмосферу в коллективе, общения с игроками?

— Нет. Мне кажется, такое сравнение было бы некорректным по отношению к обоим. Когда я разговаривал с Паршем, у меня никогда не было мысли, что он должен играть ту же роль, которую когда-то играл Воронин. Ни в коем случае. Я узнал Сергея еще как футболиста, когда тренировал его. Считаю его исключительно профессиональным человеком. Он прекрасно чувствует атмосферу, понимает команду, а с учетом его опыта может быть для нас чрезвычайно полезен. Кроме того, ему всегда было интересно, как устроена игра. Это не просто бывший футболист, который решил попробовать себя в роли тренера. Парш действительно постоянно и глубоко разбирался в футболе, думал о том, как команда может становиться лучше в различных фазах игры.

Именно поэтому мы сделали такой выбор. Все эти годы мы тоже поддерживали очень хороший контакт. При этом у нас не было разговоров в духе: «Когда-нибудь ты обязательно станешь моим помощником». Все само собой сложилось со временем, в подходящий момент.

Я очень рад, что Сергей теперь с нами, как рад и всему нашему тренерскому штабу. Конечно, когда уже знаешь людей и рабочие процессы, на старте это помогает. Но за прошедшие годы все развивались как специалисты и как личности, в том числе люди из нашего штаба. И теперь снова собрать их вместе очень приятно. При этом у каждого есть своя задача, своя роль. Главное — всем вместе выполнять свою работу на максимальном уровне ради клуба.

Паршивлюку 37 лет. Он работает ассистентом Шварца с июня 2026 года. Ранее экс-игрок «Динамо» входил в тренерские штабы Марцела Лички, Валерия Карпина и Ролана Гусева — с июня 2024 по декабрь 2025 года.