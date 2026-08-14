Шварц — о роли Паршивлюка в тренерском штабе: «Он может быть чрезвычайно полезен»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» оценил работу Сергея Паршивлюка в тренерском штабе команды.
— Ваш тренерский штаб почти не изменился, разве что Андрея Воронина сменил Сергей Паршивлюк. Можно ли сравнивать их роль — с точки зрения влияния на атмосферу в коллективе, общения с игроками?
— Нет. Мне кажется, такое сравнение было бы некорректным по отношению к обоим. Когда я разговаривал с Паршем, у меня никогда не было мысли, что он должен играть ту же роль, которую когда-то играл Воронин. Ни в коем случае. Я узнал Сергея еще как футболиста, когда тренировал его. Считаю его исключительно профессиональным человеком. Он прекрасно чувствует атмосферу, понимает команду, а с учетом его опыта может быть для нас чрезвычайно полезен. Кроме того, ему всегда было интересно, как устроена игра. Это не просто бывший футболист, который решил попробовать себя в роли тренера. Парш действительно постоянно и глубоко разбирался в футболе, думал о том, как команда может становиться лучше в различных фазах игры.
Именно поэтому мы сделали такой выбор. Все эти годы мы тоже поддерживали очень хороший контакт. При этом у нас не было разговоров в духе: «Когда-нибудь ты обязательно станешь моим помощником». Все само собой сложилось со временем, в подходящий момент.
Я очень рад, что Сергей теперь с нами, как рад и всему нашему тренерскому штабу. Конечно, когда уже знаешь людей и рабочие процессы, на старте это помогает. Но за прошедшие годы все развивались как специалисты и как личности, в том числе люди из нашего штаба. И теперь снова собрать их вместе очень приятно. При этом у каждого есть своя задача, своя роль. Главное — всем вместе выполнять свою работу на максимальном уровне ради клуба.
Паршивлюку 37 лет. Он работает ассистентом Шварца с июня 2026 года. Ранее экс-игрок «Динамо» входил в тренерские штабы Марцела Лички, Валерия Карпина и Ролана Гусева — с июня 2024 по декабрь 2025 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
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2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
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3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
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7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
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8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
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Артур Гарибян
Родина
|2
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0