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14 августа, 08:40

Шварц — о роли Паршивлюка в тренерском штабе: «Он может быть чрезвычайно полезен»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» оценил работу Сергея Паршивлюка в тренерском штабе команды.

— Ваш тренерский штаб почти не изменился, разве что Андрея Воронина сменил Сергей Паршивлюк. Можно ли сравнивать их роль — с точки зрения влияния на атмосферу в коллективе, общения с игроками?

— Нет. Мне кажется, такое сравнение было бы некорректным по отношению к обоим. Когда я разговаривал с Паршем, у меня никогда не было мысли, что он должен играть ту же роль, которую когда-то играл Воронин. Ни в коем случае. Я узнал Сергея еще как футболиста, когда тренировал его. Считаю его исключительно профессиональным человеком. Он прекрасно чувствует атмосферу, понимает команду, а с учетом его опыта может быть для нас чрезвычайно полезен. Кроме того, ему всегда было интересно, как устроена игра. Это не просто бывший футболист, который решил попробовать себя в роли тренера. Парш действительно постоянно и глубоко разбирался в футболе, думал о том, как команда может становиться лучше в различных фазах игры.

Именно поэтому мы сделали такой выбор. Все эти годы мы тоже поддерживали очень хороший контакт. При этом у нас не было разговоров в духе: «Когда-нибудь ты обязательно станешь моим помощником». Все само собой сложилось со временем, в подходящий момент.

Я очень рад, что Сергей теперь с нами, как рад и всему нашему тренерскому штабу. Конечно, когда уже знаешь людей и рабочие процессы, на старте это помогает. Но за прошедшие годы все развивались как специалисты и как личности, в том числе люди из нашего штаба. И теперь снова собрать их вместе очень приятно. При этом у каждого есть своя задача, своя роль. Главное — всем вместе выполнять свою работу на максимальном уровне ради клуба.

Паршивлюку 37 лет. Он работает ассистентом Шварца с июня 2026 года. Ранее экс-игрок «Динамо» входил в тренерские штабы Марцела Лички, Валерия Карпина и Ролана Гусева — с июня 2024 по декабрь 2025 года.

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения

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Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Шварц ответил на вопрос, почему у «Динамо» получился тяжелый старт

«Оренбург» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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