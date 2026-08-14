Шварц — о возвращении в «Динамо»: «Мы точно не хватались в панике за первое предложение»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал о причинах возвращения в московский клуб.

— Злые языки говорят: у Шварца не было других предложений, поэтому он и решил вернуться. Что ответите этим людям?

— Люди имеют право на такую точку зрения. Но они не знают, как проходил процесс принятия решения для меня и моей семьи. И, если честно, я не обязан всем рассказывать, со сколькими клубами разговаривал за последние полгода.

Я знаю, почему мы приняли это решение. Оно совершенно точно не связано с тем, что мы в панике схватились за первое предложение. Ничего подобного. Переговоров было действительно очень много, причем хороших. Но, конечно, при решении вернуться сюда присутствовала и определенная эмоциональная составляющая от пережитого ранее. Эмоции плюс спортивные перспективы — все вместе.

Ранее Шварц уже возглавлял московский клуб — с октября 2020 по май 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, среди которых 32 победы, 8 ничьих и 17 поражений. В 2022-м бело-голубые впервые за 14 лет завоевали бронзовые медали чемпионата России. Также «Динамо» дошло до финала Кубка России, где уступило «Спартаку» (1:2). 22 мая немецкий специалист подписал контракт до лета 2029 года.

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