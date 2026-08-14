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14 августа, 00:00

Шварц — о возвращении в «Динамо»: «Мы точно не хватались в панике за первое предложение»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал о причинах возвращения в московский клуб.

— Злые языки говорят: у Шварца не было других предложений, поэтому он и решил вернуться. Что ответите этим людям?

— Люди имеют право на такую точку зрения. Но они не знают, как проходил процесс принятия решения для меня и моей семьи. И, если честно, я не обязан всем рассказывать, со сколькими клубами разговаривал за последние полгода.

Я знаю, почему мы приняли это решение. Оно совершенно точно не связано с тем, что мы в панике схватились за первое предложение. Ничего подобного. Переговоров было действительно очень много, причем хороших. Но, конечно, при решении вернуться сюда присутствовала и определенная эмоциональная составляющая от пережитого ранее. Эмоции плюс спортивные перспективы — все вместе.

Сандро Шварц.Сандро Шварц вернулся в «Динамо». Тренер подписал трехлетний контракт с московским клубом

Ранее Шварц уже возглавлял московский клуб — с октября 2020 по май 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, среди которых 32 победы, 8 ничьих и 17 поражений. В 2022-м бело-голубые впервые за 14 лет завоевали бронзовые медали чемпионата России. Также «Динамо» дошло до финала Кубка России, где уступило «Спартаку» (1:2). 22 мая немецкий специалист подписал контракт до лета 2029 года.

Полностью интервью с Сандро Шварцем читайте сегодня на сайте «СЭ»

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Сандро Шварц
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Шварц ответил на вопрос, почему у «Динамо» получился тяжелый старт
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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